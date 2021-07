Conocido popularmente como Megane Mercury, el artista madrileño de 25 años lanzó su primer EP en 2020 bajo el título Fr33 B33f. Los temas que componen su álbum de estreno mezclan referencias de distintos géneros con fuerte influencia del reguetón y de la música electrónica. Las letras versan sobre cuestiones de sexualidad e identidad de género. Su último lanzamiento ha sido la colaboración con MYUKO en “Ritmo asesino”.

Tal y como ocurre en muchos países europeos, en España el racismo aún es considerado una problemática inherente a las sociedades que se han formado en las antiguas colonias, consecuencia de fenómenos como el apartheid o las leyes de segregación racial en Estados Unidos.

“Creo que España vende una imagen de modernidad que no tiene y está siendo palpable con el crecimiento de la ultraderecha o la no aprobación de la Ley Trans. No puedo decir que España sea un lugar seguro para la gente del colectivo o al menos para mucha de esta”, denuncia Megane, y añade “no hace mucho que en este país salió de una dictadura y seguimos arrastrando mucho de esta. Nos queda mucho por avanzar”.

La escritora Desirée Bela-Lobedde narra en su libro “Ser mujer negra en España” cómo palabras y expresiones como ‘tu país’, ‘papeles’, ‘para ser negra eres muy guapa’ o ‘que bien hablas español’ revelan el subconsciente racista de la sociedad española. El artista Rubén H. Bermúdez a través de su proyecto fotográfico “Y tú, ¿por qué eres negro?” denuncia como el racismo está arraigado en España de tal forma que el simple hecho de señalar puede sonar agresivo.

Gracias al trabajo de activistas, artistas e influencers, el racismo viene siendo debatido desde el punto de vista de personas racializadas que han nacido en España, y que les ha tocado vivir en una sociedad que está en constante cambio, cada vez más diversa pero que se resiste a debatir la cuestión racial.

Sobre el proceso de darse cuenta que era una persona que salía de la norma Megane nos cuenta: “desde pequeño la sociedad ya te deja claro que no eres igual, o que no encajas en ciertos estándares, o simplemente te obliga a entrar en estos. La diferencia es que a medida que pasa el tiempo, sabes identificar esa violencia mejor y sabes ponerle nombre”.