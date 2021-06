HE SIDO MARCADA DESDE LA DIFERENCIA desde que tengo uso de razón, al igual que el resto de personas que conformamos estas supervivencias. Primero me dijeron que soy mujer, después pelirroja y pecosa. Más tarde, marimacho: como si Mari englobara a todas las personas socializadas como mujeres; como si Macho englobara a todas las personas socializadas como hombres; y como si todo fuera tan binario cómo quieren creer.

En el momento que fui consciente de estas etiquetas que he ido recibiendo a lo largo de mi vida al mostrarme tal y como me ha apetecido, tal y como me salía desde lo más profundo de mí, he ido tanto indagando como habitando mi propia identidad y mi cuerpo. Así, aceptando y reapropiándome de las etiquetas recibidas desde fuera, he ido reivindicando quien soy hoy: una mujer cis, blanca, marimacho y bollera, consciente de las opresiones y las ventajas que estos términos conllevan.

Ser una persona LGTBIQA+ en el País Valencià me ha resultado complejo debido a las opresiones que ha conllevado, sin olvidar los privilegios con los que también he contado. Me siento orgullosa de sentirme acompañada por tantas otras personas que también llevan sus disidencias a las políticas del día a día. De este modo, se hace cada vez más necesario tanto seguir construyendo como cuidando redes afectivas y de apoyo mutuo: para compartir vivencias y sentires desde nuestras desigualdades.

Ser una persona perteneciente al colectivo LGTBIQA+, como es mi caso, hace que el simple hecho de ser y estar en la calle sea todo un acto político y subversivo. Es más, si presentas expresiones de géneros que no se suelen asociar con el género con el que desde fuera te ven se producen situaciones molestas – como puede ser violencia verbal o física – por parte de una mayoría de personas normativas que conforman la sociedad.