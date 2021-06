El pasado 1 junio, Sebastián Piñera, presidente de Chile, declaró que le otorgará “carácter de urgencia” al proyecto de ley del Matrimonio Igualitario que está en discusión en el Congreso desde 2017. “Pienso que ha llegado el tiempo del Matrimonio Igualitario en nuestro país”, afirmaba Piñera en el discurso que anunció la creación de una Fiscalía para investigar temas relacionados a derechos humanos.

La directora y productora de cine y televisión chilena Aura Sinclair, 27, integra el equipo por detrás de La Isla de las Gaviotas, la primera gran producción cinematográfica del país realizada exclusivamente por personas LGTBIQA+.

La respuesta tardía del Gobierno a una demanda social que ya lleva años siendo arrastrada fue celebrada por organizaciones de DDHH en todo el país, pero como nos cuenta Aura Sinclair, queda aún mucho por hacer:

TODAS LAS PERSONAS SOMOS DIFERENTES, sin embargo, la sociedad que me vio crecer era una que temía y condenaba la diferencia. He tenido la suerte de poder decidir por mí misma mi identidad de género y sexual desde temprana edad, lamentablemente, eso no me ha hecho inmune a la ignorancia y violencia de la sociedad patriarcal en la que vivo.

Nuestras identidades están en constante construcción y necesitamos reflejarnos en el resto para poder conocernos, identificar lo que nos hace diferentes pero también aquello que tenemos en común. El problema mientras estaba creciendo era que faltaban referentes en los medios de comunicación con los que sentirse identificade, el temor y los prejuicios invisibilizaba la existencia de las personas trans, homosexuales y ni hablar de las identidades que existían fuera del binario de género.