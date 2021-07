Al igual que en muchos otros países latinoamericanos, en Venezuela el colectivo LGTBIQA+ está protegido legalmente a través de leyes que penalizan la discriminación así como a través de la ratificación de tratados internacionales de DDHH. A pesar de ello, el colectivo continúa expuesto a situaciones de violencia y discriminación tanto por parte de la sociedad como de la policía.

La crisis humanitaria que asola el país tiene un impacto directo en la vida de personas LGTBIQA+, intensificando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. El panorama dificulta la implementación de las pocas normas que protegen al colectivo. En el caso de las personas trans, aunque la Ley Orgánica del Registro Civil (art. 146) permite el cambio de nombre para que este se adecúe al género de la persona, muchas personas afirman encontrar dificultades para realizar el cambio.

Ysrael Carrera nació en Venezuela y actualmente vive en Madrid. El educador de la Fundación Iguales relata cómo ha sido su jornada para descubrirse como una persona de género fluido y de que manera la experiencia de cambiar de país le ayudó a vivir más acorde con su identidad:

NACÍ EN VENEZUELA, UN PAÍS DONDE LOS DELITOS DE ODIO NO SE RECONOCEN, dónde no hay iniciativas para que la educación de un giro a favor de la diversidad y eso hace que la infancia LGTBIQA+ sea bastante complicada. Hace ya varios años que salí de allí pero tengo la seguridad de que la realidad no ha cambiado mucho. La discriminación a las personas LGTBIQA+ está bastante estructurada y aunque en las ciudades más grandes la realidad es un poco más “fácil”, aún se siguen vulnerando derechos.

Recuerdo que nunca me sentí a gusto completamente con todo lo que tenía que hacer simplemente porque era “un niño”. No quería practicar el deporte que practicaba mi hermano, me cuestionaba porque no podía vestir como mis compañeras de clase, no me agradaba tener que actuar de cierta manera y todo eso que se me imponía sólo por haber nacido con un pene. Recuerdo un momento en especial, sólo tenía 5 años y en el colegio organizaron un desfile de disfraces en parejas. Me pasé todo el día pensando por qué no era como mi compañera, por qué no podía vestir como ella o por qué no se me trataba de la misma manera. Desde entonces y a tan corta edad empecé a entender que era diferente.