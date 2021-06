Piisciiss: La resistencia colombiana es marika

Ser una persona LGTBIQA+ en Colombia sigue siendo peligroso y te puede llevar a la muerte. Al igual que varios países latinoamericanos, es un país machista, religioso y en algunos aspectos conservador. Las personas LGTBIQA+, aunque no somos una minoría, tenemos muy poca representación, pocas leyes que nos protejan y seguimos siendo vistos como personas enfermas. Hace falta mucha educación referente a temática de género, sexualidad e identidad. Aunque el matrimonio igualitario es legal, en la calle te siguen viendo mal y violentando sin razón.

La comunidad LGTBIQA+ ha tenido una fuerte presencia en todas las protestas y movilizaciones que está teniendo Colombia en este momento, tras 15 días continuos de marchas, las Marikas (cómo nos llaman y lo adoptamos para empoderarnos) las trans y los raros, seguimos resistiendo por nosotres y por nuestro país.

Más allá de las protestas como tal, son las razones de estas las que realmente afectan a la comunidad LGTBIQA+, en un país donde seguimos siendo vistos como inferiores y en algún grado excluides de la sociedad. Estos problemas que tiene el país, hace que sectores vulnerables como la comunidad LGTBIQA+ se vean afectados. Sin oportunidades de empleo dignas, sin acceso a salud, a vivienda, las personas no viven sino sobreviven. Claro, no hay que generalizar, un porcentaje de la población goza de algunos privilegios y vive “bien” pero no por ser LGTBIQA+.