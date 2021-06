SIEMPRE SUPE QUE ERA DIFERENTE A LAS DEMÁS PERSONAS pero la sociedad tan estrictamente normalizada me empujó hacia atrás. Tanto en el ambiente escolar como el social, incluyendo los espacios LGTBIQA+, destacaba siempre por mi manera de expresarme y por el histrionismo que me caracteriza.

Sentía que tenía algo que decir pero no sabía qué era y cómo expresarlo hasta que en mi adolescencia y adultez comenzaron a influir muchas circunstancias y personas, como la cantante punk Laura Jane Grace, Genesis P-Orridge y Anohni. También me influyeron experiencias espirituales, enseñanzas teosóficas y colectivos disidentes alrededor del mundo. Todo esto me hizo descubrir mi verdadero yo, un ser que no quería estar atade a roles convencionales y que cuestionaba el entorno que le rodeaba y el porqué de estar todo dividido en clases y categorías.

Es muy difícil ser una persona queer en Cuba. Veo muches como yo que no han encontrado su verdadera identidad de género debido a la presión social y la ignorancia propiciada por los medios al no existir promoción y vías de acceso para instruirse sobre algo tan importante que define nuestras vidas e incluso nuestra salud mental. Todo en Cuba se ha reducido a ser transexual, gay o lesbiana y las identidades queer son tomadas como burla y desequilibrio metal dentro de la comunidad LGTBIQA+.

En mi comunidad tenemos una de las poblaciones más envejecidas del país, personas con un pensamiento muy atrasado y reacio a los cambios que desafortunadamente se ha transmitido a una gran mayoría de la nueva generación. Todo ello ha ocasionado que en esta provincia (Sancti Spíritus) se mantenga una hegemonía sobre cómo deben lucir y comportarse las personas LGTBIQA+ y se produzcan actos de violencia física y psicológica.