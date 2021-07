DESDE SIEMPRE ME CONSIDERÉ UNA PERSONA EXTROVERTIDA. Cuando era niño dibujaba todo lo que se me ocurría, amaba los disfraces y todo lo que tenga que ver con el mundo imaginario que veía en el cine y la televisión. Probé los deportes, pero nunca logré destacar. A mis 9 años, fui víctima del bullying virtual, algo que en los 90 era un mundo desconocido y que me hizo mucho daño. Mientras los rumores corrían yo crecía esquivandolos, al tiempo que desarrollaba mi propia identidad.

Siempre supe que ser macho no implicaba ser agresivo, ni ser rudo te hacía masculino. Por suerte tuve una infancia feliz y crecí con una autoestima sana, gracias a la contención de mi familia. Nací, me convertí, elegí ser “maricón” o como quieras llamarlo. Y sí, crecí orgulloso de eso, pero sin animarme a hacerlo público. Creo que me di cuenta que era diferente por mi forma de percibir mi realidad y mis ganas de vivir la vida, independientemente de lo que pensaran los demás. Entendí que debía hacer actividades que me potenciaran.

Con el arte y la música como base, tuve la suerte de encontrar un espacio donde podía ser yo. Pasé toda mi etapa escolar haciendo cuanto evento cultural existiera. El proceso de reafirmar mi identidad lo viví junto a un grupo de amigos. Muchos nos sentíamos diferentes y festejábamos que así fuera. Asumir mi orientación sexual fue quitarme esa máscara tan pesada llamada hetero normalidad.

El activista argentino Carlos Jáuregui sembró la frase: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”. Gracias a la lucha de muchas personas a lo largo de la historia de mi país, hoy quienes integramos el colectivo podemos vivir de manera libre sin avergonzarnos. Hoy puedo decir que vivo el orgullo como una celebración, la celebración de la vida que me tocó.

Crecí en un país donde, más allá de los prejuicios y la burla, el tema de la orientación sexual siempre se visibilizó en los medios. Hoy en día muchos referentes ejercen un rol protagónico. Argentina cuenta con un gran avance en el reconocimiento de los derechos LGTBIQA+, al punto en que se ha convertido en hogar para muchos refugiados. Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Tienen derecho a cambiar de género, desde la niñez y por la simple autopercepción de la persona. Las familias homoparentales cuentan con una Ley de fertilización asistida. Las personas travestis, transexuales y transgénero cuentan con un cupo laboral en el ámbito público nacional.

Si bien es notable el avance en el reconocimiento de derechos, las leyes no facilitan la realidad de todos, y aún hoy en día siguen existiendo episodios homofóbicos y transfóbicos. Hoy creo que la parte más difícil la llevan las personas trans, travestis y queers. Debemos seguir luchando contra los prejuicios, la falta de empatía y la desinformación. Y esto se ve reflejado en cada marcha y evento, donde toda una sociedad se moviliza para seguir avanzando.