En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México decidió que limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer o definirlo como un contrato con fines de procreación era inconstitucional. Sin embargo, cabe a cada estado legislar el Matrimonio Igualitario en su propio congreso. Hasta el momento lo han hecho solamente 19 estados, siendo el último Tlaxcala, el pasado diciembre.

De las 32 entidades federativas que conforman el país, 13 se niegan a legislar. Como se ha demostrado en los últimos años, la legalización del Matrimonio Igualitario está directamente relacionada con la disminución de la LGBTIfobia, sin hablar de la repercusión positiva que puede tener en la integración del colectivo LGBTIQA+.

Durante los últimos 10 años, el activista mexicano Enrique Torre Molina, 34, ha estado trabajando por la inclusión LGBTIQA+ en las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Ha colaborado con ALL OUT, con el proyecto It Gets Better México y con la Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación GLAAD.

Para él, “ser una persona LGBTIQA+ en México hoy es estar ante un llamado a la resistencia, al sentido de comunidad, a la capacidad de imaginar una mejor realidad y crearla de manera colectiva.”

El trabajo del activista está muchas veces relacionado con una cuestión identitaria y como nos cuenta Torre Molina, el hacerse activista se integra al proceso de reafirmación de su identidad: “Hay varias etapas que identifico como rupturas o momentos de descubrimiento alrededor de mi identidad: cuando tuve conciencia total de que era un adolescente gay; Cuando empecé a leer sobre el movimiento LGBTIQA+ global y descubrí una curiosidad que se ha transformado en convicción personal y en camino profesional.”